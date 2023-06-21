شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تنظف سيارة والدها بعدما وجدتها مغبرة.. شاهد: ردة فعل الأب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تنظف سيارة والدها بعدما وجدتها مغبرة.. شاهد: ردة فعل الأب

وثقت فتاة مقطع فيديو، لتنظيف سيارة والدها بعدما وجدتها مغبرة. وأرفقت الفتاة الفيديو بتعليق: "أخذت سيارة أبوي لأنها مغبرة، وهو فيه ربو، حبيت أغير التلبيسة وأغسلها له". بقية التفاصيل في الاسفل وأظهر الفيديو السيارة داخل مغسلة، وقام العمال بتنظيف السيارة وإزالة آثار الغبار الموجود داخلها. وفي نهاية الفيديو ظهر والد الفتاة وهو يفحص السيارة بعد تنظيفها، ووجه لابنته الحديث قائلا: "قائلا أمك طيبة مثلك"، معبرا عن فرحته بتصرف ابنته. https://t.co/bcZmDXuwL1

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