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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعفي عن 5 جنسيات من تأشيرة الخروج والعودة ورسوم المرافقين...إليك التفاصيل كاملة

قرار تاريخي من المملكة العربية السعودية بإعفاء الوافدين من بعض الجنسيات من رسوم تأشيرة الخروج والعودة ورسوم المرافقين، حيث قامت الادارة العامة للجوازات بتحديد مجموعة من الجنسيات المختلفة التي يتم منحها إعفاءات خاصة بالرسوم الخاصة بالمرافقين حيث يتم فرض رسوم علي جميع المرافقين ولا بد من البدئ بدفعها.

ماهي رسوم المرافقينان رسوم المرافقين هي مجموعه من الرسوم ومبلغ يتم حصده علي مدار العام من المرافقين للمقيمين وذلك لفئات مختلفة حيث تصل قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين الي حوالي 400 ريال سعودي بشكل شهري وتزيد الرسوم من وقت الي اخر وفقت ما تحدده المملكة العربية السعودية, وتتواجد بعض الطرق الممكنة التي تمكن من سداد الرسوم ومن اهمها الصراف الآلي والتي تتم بالخطوات التالية:

بقية التفاصيل في الاسفل

اختيار خدمات المدفوعات.

اختيار المدفوعات الحكومية.

تحديد خدمات المقيمين.

ادخال المبلغ المستحق.

الضغط على دفع.

الجنسيات المعفاة من دفع رسوم المرافقة

حددت ادارة الجوازات بعض الفئات التي تعفي من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين والتي من ضمنها:

الفلسطينيين سواء حاملين لوثيقة مصرية او وافد او مقيم.

التابعين لاتحاد ميانمار.

حاملي الجنسية التركستانية.

التابعين لبلوشي.

الاوراق المطلوبة لتجديد الاقامة في السعودية

حددت المملكة بعض الاوراق التي من ضمنها جواز السفر الساري كما اشترطت وجود صورة وبصمة شخصية للمقيم والمتقدم بالطلب في نظام الجوازات وايضا عدم وجود بلاغات مقدمة ضد المقيم وكذلك الخضوع للكشف الطبي كما حددت شرطاً هاماً وهو دفع الرسوم الخاصة بالتجديد علي

الفور.

فيما يجب ايضاً ان يتم تسديد اي مخالفات مرورية مسجلة للعميل, ويجب ان يعمل العميل علي تسديد قيمة رسوم تجديد الاقامة وان يتوافر لدية تامين طبي ساري وان يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.