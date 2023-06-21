رغم خسارته أمام تايلند.. المنتخب الوطني يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل منتخبنا الوطني للناشئين اليوم الأربعاء، الى دور الربع النهائي في بطولة كأس اسيا للناشئين تحت 17 عام، كثاني مجموعته بعد خسارته بهدف من تايلند في المباراة التي أقيمت عصر اليوم في بانكوك.



وشهد الشوط الأول هجمات متبادلة بين المنتخبين، مع تراجع منتخبنا للدفاع، وسجل منتخبنا هدفا صحيحا عن طريق عصام ردمان لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط بتعادل سلبي.



وفي الشوط الثاني كان لمنتخب تايلند السيطرة وتهديد مرمى منتخبنا الذي استمر في تكتله الدفاعي، ليتمكن لاعب تايلند لومناك من منح منتخبه هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ليتصدر المجموعة الأولى، فيما حل منتخبنا ثانيا.



وكان منتخبنا حصل على 6 نقاط من فوزه على ماليزيا 4-0، ولاوس 2-1.



ويعد كأس آسيا للناشئين هو المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة 2023، وستشارك فيه المنتخبات الأربع التي تصل إلى نصف النهائي.

