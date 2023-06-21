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عدن - ياسمين التهامي - هام وعاجل من المواردالبشرية السعودية.. خبر يحزن قلوب كل الموظفين بخصوص اجازة عيدالاضحى!

أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم الإثنين، عن موعد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هذا العام 1444هـ - 2023مـ. وأوضحت الوزارة أن الإجازة ستبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444 هـ الموافق لـ8 يوليو 2023، ولمدة 4 أيام، مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. بقية التفاصيل في الاسفل

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