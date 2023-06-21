شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي عاجل بمعاملة من يحملون هذه الإقامات مثل المواطن السعودي ومنحهم كامل الامتيازات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي عاجل بمعاملة من يحملون هذه الإقامات مثل المواطن السعودي ومنحهم كامل الامتيازات

على المتقدمين من خارج المملكة العربية السعودية التأكد من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح وكامل لتسريع عملية الحصول على الإقامة الدائمة

خطوات الحصول على الإقامة الدائمة

• يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية اتباع الخطوات التالية:

بقية التفاصيل في الاسفل

• التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

إجراء فحص طبي في المركز المعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأكد من حالة الصحة.

• إجراء فحص للأمن للتحقق من خلو المتقدم من أي سوابق جنائية.

• دفع الرسوم المقررة والتي تختلف حسب الفئة والمدة المطلوبة للإقامة الدائمة.

الانتظار للحصول على الموافقة على الإقامة الدائمة من الجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة حول الإقامة الدائمة في السعودية

• ماهو برنامج الإقامة الدائمة في السعودية؟

يتيح برنامج الإقامة السعودية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال وجميع الراغبين في الحصول على الإقامة القانونية في السعودية الفرصة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال أحد خيارين إما الحصول على إقامة محددة المدة تُجدد سنويًا أو الحصول على إقامة دائمة (غير محددة المدة)، كما يمكنهم إضافة أفراد عائلاتهم المباشرين واستقدام الأقارب بتأشيرات زيارة وغيرها العديد من المزايا المتاحة حصريًا لحاملي الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

• هل تؤدي الإقامة الدائمة في السعودية للحصول على الجنسية السعودية؟

تخوِّل الإقامة المميزة في السعودية لحاملها حق الحصول على الجنسية السعودية، ولكنها في المقابل تسمح لحامليها بالعيش والعمل والاستثمار في السعودية بصورة قانونية بموجب بطاقة إقامة محددة المدة قابلة للتجديد سنويًا أو بطاقة إقامة دائمة.

• هل يسمح للنساء بالتقديم على الإقامة الدائمة في السعودية؟

نعم يُسمح للنساء بالتقديم للحصول على الإقامة السعودية المميزة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة، حيث لا توجد قيود على جنس المتقدمين.

• ماهو الفرق بين تأشيرة المستثمر والإقامة الدائمة في السعودية؟

هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين تأشيرة المستثمر السعودية وبطاقة الإقامة المميزة في السعودية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

يمكن لأي فرد التقديم للحصول على الإقامة المميزة بينما يشترط لتأشيرة المستثمر أن يملك المتقدم منشأة استثمارية.

حامل الإقامة المميزة لا يكون مرتبطًا بكفيل في المملكة، بينما يكون حامل تأشيرة المستثمر السعودية مكفولًا من قبل المنشأة الاستثمارية.

تكون مهنة حامل تأشيرة المستثمر المسجلة في بطاقة الإقامة هي (مستثمر)، ولا يحق له العمل في الوظائف الخاصة، بينما يمكن لحامل الإقامة المميزة العمل في القطاع الخاص والتنقل بين تلك الوظائف بحرية.

يستطيع حامل الإقامة المميزة تملّك العقارات باسمه، بينما لا يُسمح بذلك لحامل تأشيرة المستثمر في السعودية، وإنما يمكنه فقط امتلاك العقارات من خلال المنشأة الاستثمارية ولأغراض محددة.

• ماهو الفرق بين الإقامة العادية والإقامة الدائمة في السعودية؟

هناك العديد من الاختلافات بين الإقامة العادية (رخصة الإقامة) في السعودية وبين الإقامة المميزة، لعل أبرز تلك الاختلافات ما يلي:

رخصة الإقامة تكون دائمًا مرتبطة بصاحب عمل (كفيل)، بينما لا تتطلب الإقامة المميزة ذلك.

تسمح الإقامة المميزة في السعودية بحرية الدخول والخروج من البلاد، بينما يحتاج حاملو الإقامة العادية على الأغلب إلى موافقة صاحب العمل للحصول على تأشيرة سفر.

رخصة الإقامة تكون صالحة لسنة أو سنتين فقط ويتم تجديدها، بينما الإقامة المميزة يمكن أن تكون سنوية أو دائمة.

يحق لحامل الإقامة المميزة في السعودية تملك العقارات في السعودية والانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة، بينما لا يمكن لحاملي رخصة الإقامة تملك العقارات إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، كما لا يمكنهم الانتفاع بالعقارات في مكة أو المدينة.

يحق لحامل الإقامة المميزة امتلاك وسائل النقل المختلفة، بينما لا يستطيع المقيمون العاديون سوى امتلاك سيارتين على الأكثر.

يُسمح لحامل الإقامة المميزة بالتنقل في وظائف القطاع الخاص بحرية تامة، بينما يحتاج المقيم العادي إلى موافقة صاحب العمل في أغلب الحالات