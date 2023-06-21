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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. السعودية تعلن الاستغناء عن كل العاملين في هذه المهن خلال اسابيع وهذا مصيرهم

تضم المملكة العربية السعودية الكثير من الأشخاص المقيمين من مختلف الجنسيات الذين يعملون لدى شركاتها ومؤسساتها العامة، وليتم تحقيق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد المملكة وتوفير فرص عمل للجميع أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار تحديد المهن التي سيتم توطينها 2022، ولمعرفة ما هي المهن المسموح بها للاجانب في السعودية 2022، وما هي المهن الغير مسعودة 2022، يرجى متابعتنا من خلال مقالنا الآتي المهن التي سيتم توطينها 2022 عند صدور قرار توطين المهن في المملكة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته، ومن المهن التي سيتم توطينها: بقية التفاصيل في الاسفل مترجم فوري. المسؤول عن شؤون العمل والعمال. أخصائي لغات. كاتب الشكاوى والبلاغات. مدير الموارد البشرية. موظف الاستقبال الفندقي. المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم. امين الصندوق. حارس الأمن الخاص. مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية. كاتب الوقت. الناسخ. المسؤولين عن محلات الملابس النسائية. مسؤول الجمارك. ما هي المهن المسموح بها للاجانب في السعودية 2022؟ كما أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب: سكرتير في المجال الطبي. مدير مبيعات. مهنة صيدلي. مدير أو كاتب حسابات. مندوب مشتريات. محاسب عام. سكرتير تنفيذي. مهنة بائع. مراقب وأمين مستودعات. مهندس سائق حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي: الجمعيات الأهلية. جميع مكاتب البريد. العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. لتعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. البريد. العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. شروط الحصول على مهن التوطين السعودية بعد تحديد قائمة المهن المستوطنة نصت الحكومة السعودية على بعض الشروط اللازم توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل على قائمة مهن التوطين السعودية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: يختص تطبيق التسجيل على مهن التوطين السعودية لأبناء المملكة فقط. • أن يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 40 سنة. تقديم كافة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف. يتقبل نظام التسجيل المتقدمين الفتيان والفتيات. أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام. وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في تاريخ 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في تاريخ 24 مارس 2024 سترتفع نسبة توطين المهن لتصل إلى 40%، وسيسري هذا القرار على جميع المنشآت دون أن يعارض نسب التوطين في القرارات الأخرى. ما هي المهن الغير مسعودة 2022؟ حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسعودة، ومنها: مهنة عامل النظافة. تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات. المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعاب .

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