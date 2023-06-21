شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ... خصم هذا المبلغ الكبير من حساب المواطن في السعودية ابتداء من هذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسمياً ... خصم هذا المبلغ الكبير من حساب المواطن في السعودية ابتداء من هذا الموعد

بدئاً من شهر اغسطس المقبل وبانتهاء شهر يوليو من المقرر ان يتم خصم مبالغ مالية من حساب المستفيدين حيث تم تداول الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي تويتر فيما سوف نوضح حقيقة ما دفع الكثيرون الي تأكيد الخبر بشكل رسمي وذلك وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها ومع ايداع الدفعة الـ 67 من حساب المواطن يكون بذلك قد انتهت الزيادة المقررة من الملك والتي كانت بزيادة 400 ريال سعودي. خصم 400 ريال من المستفيدين في حساب المواطنر مع دخول شهر اغسطس المقبل يكون بذلك قد انتهت الزيادة التي تم التعزيز بها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز حيث اصدر امر ملكي بزيادة الدعم للمعيلين حيث سوف يتم خصم 400 ريال من كل اسرة لتعود المبالغ المالية الي ما كانت علية قبل الزيادة لتكون بذلك قيمة العائل حوالي 450 ريال, فيما يعود راتب التابع اكبر من 18 سنة حوالي 200 ريال فيما تصل قيمة التابع اقل من 18 سنة الي حوالي 120 ريال. بقية التفاصيل في الاسفل وقد اصدر خادم الحرمين الشريفين بعد ان رفع الي ولي العهد التوجيه بتمديد العمل بالزيادة الخاصة بحساب المواطن والتي من مقرر ان يتم الاستفادة منها لمدة شهر يوليو من عام 2023 وبذلك تنتهي الزيادة المقررة كما تقرر استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن ومد فترة التسجيل داخلة. شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن هناك بعض الشروط التي وضعتها الوزارة من اجل التسجيل في البرنامج والحصول علي الدعم السعودي حيث يستطيع الفرد الحصول علي الدعم بعد استيفاء كافة الشروط والتي من ضمنها ان يكون سعودي الجنسية, كما يجب الا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عام وان لا يمتلك اي اصول عقارية وان يكون المستفيد مقيما في المملكة, وان لا يكون سجين او مقيم في احد المراكز الايوائية. ويهدف برنامج حساب المواطن الي زيادة الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وهو مبادرة شهيرة في المملكة وهو من البرامج الرائدة التي تساعد علي تحسين المعيشة للأسر ورفع الاعباء عنها حيث يتم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية لتحديد الاكثر احتياجاً والبدئ في الحصول علي المساعدات الشهرية.

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