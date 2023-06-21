عدن.. مظاهرة للتجار والمواطنين تندد بانتهاكات مدير الشيخ عثمان وتطالب بإقالته

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر مئات المواطنين والتجار والباعة المتجولين، مساء الأربعاء، أمام المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) للمطالبة بإقالة مدير المديرية وسام معاوية جراء تزايد انتهاكاته بحق القطاع التجاري.



وجابت المظاهرة سوق المديرية وصولا إلى مبنى المجلس المحلي، حيث رفع المتظاهرون لافتات وهتافات تندد بانتهاكات مدير الشيخ عثمان، وذلك بعد يوم من إحراق أحد الباعة نفسه أمام المجلس المحلي بعد مصادرة بضاعته واتلافها.



ويشكو تجار مديرية الشيخ عثمان من الإجراءات التعسفية التي يمارسها "معاوية" بحقهم والتي وصلت إلى حد اقتحام المحال التجارية ومصادرة البضائع وإتلافها دون أوامر قضائية، فضلا عن رفع الرسوم بعيدا عن سندات مكتب المالية.



وكان محافظ عدن أحمد لملس قد وجه مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة إحراق مواطن نفسه أمام المجلس المحلي، في حين أعلن معاوية تعليق عمله حتى انتهاء لجنة التحقيق من مهامها.

