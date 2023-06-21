شكك بنجاح مهمة الأمم المتحدة.. موقع أمريكي: تخفيف المخاطر المباشرة لـ"صافر" لا يعني انتهاء المشكلة (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - تعمل الأمم المتحدة على تجنب كارثة على ناقلة النفط القديمة صافر في البحر الأحمر قبالة الساحل في اليمن - وفقًا لخطة تم وضعها في عام 2020، وهذا التقدم مرحب به لكن هناك حاجة ماسة للمتابعة.



واعتبر إيان رالبي من شركة I.R Consilium للاستشارات البحرية وآخرون في مقال نشره موقع The diplomatic courtier الأمريكي بأن رؤية زخم ملموس نحو حل لمشكلة صافر هو سبب للاحتفال.



لكنه قال إن "أي تفاؤل يجب التخفيف من حدته بإدراك أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولا يزال هناك الكثير مما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ".



وأضاف: "عندما نقلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، كيلي كرافت، على نطاق واسع تحليلنا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يوليو 2020، كان هناك شعور بالإلحاح، ولكن مع القليل من الإحساس بما قد ينجح بالفعل".



في ذلك الوقت، كانت الأمم المتحدة تحاول، دون جدوى وبشكل متكرر، التخطيط لمهمة لمجرد زيارة وتقييم 'صافر'، وكان الحوثيون يتدخلون باستمرار في خطط الأمم المتحدة في اللحظات الأخيرة.



يقول الكاتب: "في تصريحات كرافت، طرحنا اقتراحًا، أولاً في وسائل الإعلام، ثم في مختلف المنتديات لنقل النفط من صافر إلى ناقلة صالحة للإبحار وتركه في البحر".



وأضاف، أن السبب في ذلك أننا في صيف 2020 كنا وسط جائحة عالمية، وكان سعر النفط عند مستوى قياسي منخفض، والحرب في اليمن، وتحديداً معركة مأرب، كانت مستعرة.



أحد الأسباب الرئيسية لتركيز الحوثيين على مأرب هو أنهم رأوا أنها مهمة بالنسبة لمستقبلهم الاقتصادي: "فهي موطن للنفط الخام الخفيف. كما أنها متصلة عبر 272 ميلاً من خط الأنابيب بناقلة صافر".



لذلك تداخلت معركة مأرب مع مستقبل 'صافر' في صيف عام 2020. ومع ذلك، كانت حماية البحر الأحمر ومجتمعه من الانسكاب الكارثي قضية منفصلة، ولهذا السبب اقترحنا خطة من شأنها تجنب تلك الكارثة مع السماح بتحقيق الدقة الكاملة لاحقًا.



الصلاة من أجل الاستمرار



بعد ثلاث سنوات، يجب ألا نخلط بين خطوة حاسمة- ولكنها وسيطة -مع مهمة منجزة. حيث أن نقل النفط من صافر إلى NAUTICA - السفينة التي اشترتها الأمم المتحدة لاستلام شحنة صافر - لا يمكن أن يكون "الحل".



بموجب خطة الأمم المتحدة، هذه هي المرحلة الأولى فقط، وبمجرد نقل النفط، من المقرر أن يبقى على الماء لمدة 6-9 أشهر، في انتظار مفاوضات أخرى حول ما سيحدث بعد ذلك.



بعد التورط في هذا الوضع لمدة خمس سنوات ومعرفة مدى صعوبة الوصول إلى هذا الحد، من الصعب أن تكون واثقًا من أنه في غضون 6-9 أشهر ستكون الأمم المتحدة قادرة ليس فقط على التفاوض ولكن أيضًا على تنفيذ خطة أكثر إثارة للجدل من مجرد نقل النفط من وعاء إلى آخر جديد وتركه في مكانه.



لا يزال هناك أيضًا 17000 برميل من النفط في خط الأنابيب الذي يمتد تحت البحر الأحمر من مدينة رأس عيسى الساحلية إلى صافر. في ضوء هذه التحديات، نحتفل بالتقدم الحالي، لكننا نصلي من أجل ألا تفقد الأمم المتحدة وداعموها الاهتمام بمجرد تخفيف المخاطر المباشرة.



قبل كل شيء، فإن النقطة ليست متعلقة بصافر في حد ذاتها. إذ يدور الخلاف حول صحة البيئة البحرية للبحر الأحمر وسبل عيش عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على شواطئه.



الموارد الحية الوفيرة في المنطقة - بما في ذلك عشرة أنواع فريدة من الأسماك ونظام مرجاني مقاوم لارتفاع درجة حرارة البحار - جنبًا إلى جنب مع ملايين البشر الذين يعتمدون على تحلية مياه البحر الأحمر، لن تصبح آمنة بمجرد نقل شحنة صافر إلى NAUTICA.



لن تتحقق السلامة إلا عندما تتحرك السفينة نوتيكيا NAUTICA خارج المنطقة ويتم تجفيف وتغطية الجزء البحري من خط أنابيب مأرب - رأس عيسى.



خاطر العديد من الرجال والنساء بحياتهم خلال السنوات الخمس الماضية للمساعدة في تسليط الضوء على هذه القضية. بدون جهودهم، لم يكن ليتحقق لدينا هذا الزخم الحالي. إذا أردنا احترام شجاعتهم، يجب أن نستمر في الضغط على قادتنا السياسيين للدفع نحو حل كامل لهذا الوضع.

