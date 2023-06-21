شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسعد زوجتك في غرفة النوم ..هذه المنطقة الخفية في جسد المرأة تتمنى أن ينظر إليها زوجها طوال الليل لكنها تخجل أن تطلب منه ذلك.. تعرف عليها الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمتلك المرأة بشكل عام، الكثير من المقومات التي تجعل الرجل يقع أسيراً بين يديها، وتتمحور تلك المقومات في الجمال والأنوثة وقوة الشخصية، بالإضافة إلى أشياء أخرى تلفت انتباه الرجل، وعادةً ما تشعر المرأة بالسعادة عندما يمدح الرجل جمالها أو ينظر إلى مناطق الإثارة في جسدها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على اكثر منطقة في جسد المرأة تتمنى أن ينظر إليها زوجها بإستمرار لكنها تخجل أن تطلب منه ذلك. وتختلف طريقة تفكير النساء عن الرجال بشكل كامل الأمر الذي يجعل المرأة خجولة في إبداء مفاتنها أو التحدث عن المناطق المثيرة والحساسة في جسدها للرجل.ويقول الخبراء والمختصون أنّ المرأة بطبيعتها خجولة ولا تقوم بالإفصاح للرجل عن الأشياء الحساسة وخصوصا الأماكن المثيرة في جسدها. وتقول الخبيرة في العلاقات العاطفية والزوجية الدكتورة لميس شعبان أنّ المرأة تحب أنّ يحدق الرجل إلى صدرها بشكل دائم خصوصا إذا كان هذا الرجل هو زوجها وذلك لأن النظر إلى صدرها يجعلها تشعر بالزهو والفخر..

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