شكرا لبحثكم عن خبر الدكتوراه بامتياز للباحث توحيد الشعيبي من كلية الآداب جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

نال الباحث توحيد قاسم صالح الشعيبي، اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة عدن، كلية الأدب قسم التاريخ، بعد المناقشة العلنية لأطروحته الموسومة ب:(القوى المعارضة للدولة الصليحية في اليمن) 439 هجرية_532 هجرية.

وأشادت لجنة المناقشة، بمضمون الأطروحة إلتي قدمها الباحث، والجهود المبذولة خلال فترة البحث، ومنحت الباحث درجة الدكتوراه بأمتياز،، وأوصت بطباعة الأطروحة على نفقة جامعة عدن، بأعتبارها أطروحة متميزة بتفردها في المحتوى والعنوان، والذي قد تمثل مصدر مهم للباحثين في مجال التاريخ الإسلامي.

وتكونت اللجنة من:

أ. مشارك. د. محمد صالح بلعفير مشرفاً علمياً ورئيساً.

أ. مشارك. د. محمد منصور بلعيد عضواً ومناقشا خارجيا، جامعة أبين

أ. مشارك. د. جمال عبد الحبيب الكلدي، عضواً ومناقشا داخليا.

وشهدت قاعة المناقشة حضور لافت لزملاء وأصدقاء الباحث، أبرزهم معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، الأستاذ فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، المحامي يحيى غالب الشعيبي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أ. د. عادل عبد المجيد العبادي نائب رئيس جامعة عدن، أ. د. محمد صالح محسن عميد كلية الحقوق. أ.د عبد الفتاح الشعيبي عميد كلية التربية صبر جامعة لحج ، أ، د، جمال الحسني عميد كلية الآداب جامعة عدن، أ.د محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام جامعة عدن، أ. د، يحيى الجوبعي رئيس منسقية الانتقالي جامعة عدن، عميد مثنى عمر العامري أركان اللواء الأول مشاة، عميد عارف البسيسي مدير مكتب قائد الشرطة العسكرية. وأخرين من معارف وأصدقاء وزملاء الباحث توحيد الشعيبي.