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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق.. سبب عاطفي وراء رفض مودريتش عرض الهلال السعودي الضخم.. هذا هو السبب ..!

تمسك الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد بموقفه مواصلة مسيرته مع النادي الملكي، رغم تلقيه عرضا مغريا من الدوري السعودي. وكشفت تقارير صحفية، عن تلقي مودريتش، عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عنه.

وأشارت ذات التقارير، إلى أن مودريتش كان قد قرر حسم موقفه من العرض السعودي بعد مباراة كرواتيا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي لعبت قبل يومين، وانتهت بتأهل رفاق مودريتش للنهائي بعد الفوز (4-2)، لمواجهة إسبانيا يوم الأحد. بقية التفاصيل في الاسفل وقال جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن العرض المقدم لمودريتش، هو من نادي الهلال. وأوضح أن الهلال قدم عرضا ضخما، بقيمة 200 مليون يورو يحصل عليها مودريتش خلال 3 سنوات. وتابع أن مودريتش، 37 عاما، تمسك بموقفه وقرر رفض العرض، مضيفا بأنه يريد البقاء في ريال مدريد في الموسم المقبل.

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