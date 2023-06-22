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عدن - ياسمين التهامي - بأمر من الملك سلمان:تجديد إقامة لهذه الجنسيه وعدم ترحيلهم في قرار تاريخي في السعودية

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار عاجل بشأن المعتمرين السودانيين، حيث تم التأكيد على تجديد إقامة المعتمرين السودانيين لمدة عام مجانا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الحالية، كما أن القرار تضمن تجديد التأشيرات وإضافة المعتمرين وذويهم بالإضافة إلى معارفهم أيضا من المعتمرين، كما أتاحت السعودية إمكانية تعديل أسم المستضيفين بسجل المعتمرين مع الإعفاء من الرسوم المالية التي يتم دفعها عند المرة الأولى. قرار تمديد إقامة المعتمرين السودانيين في السعوديةقامت المديرية العامة للجوازات بالتأكيد على أنها سوف تبدأ في إجراءات تمديد تأشيرة المعتمرين السودانيين خاصة في ظل الأزمة التي تعيش بها دولة السودان خلال الفترة الحالية، وقد تم الإشارة إلى أن عملية التجديد سوف تتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية للأفراد ويتمكن المواطنين السودانيين من تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة عائلية بناء على الشروط المتعارف عليها داخل البلاد.وقد تم إعفاء المواطنين السودانيين من الرسوم المادية للمرة الأولي خاصة من يعاني من مشكلة في مغادرة المملكة العربية السعودية، وقد بلغ عدد المسموح لهم بتجديد الإقامة من المعتمرين السعوديين نحو 50 ألف معتمر، والذين كان من المقرر لهم مغادرة البلاد بعد الانتهاء من أداء العمرة. بقية التفاصيل في الاسفل خطوات استضافة المعتمرين عبر منصة أبشر الإلكترونية يتم أستضافة المعتمرين من خلال منصة أبشر الإلكترونية وذلك عبر البدء في تمديد إقامة المعتمرين السودانيين ومن يصعب عليهم العودة إلى البلاد مرة أخرى عبر إتباع الخطوات التالية على منصة أبشر الإلكترونية. في البداية يتم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية من هنــا. النقر على خيار خدماتي التي تظهر في الموقع. اختيار الجوازات. ومن بعدها يتم اختيار تواصل. اختيار قسم تأشيرات الزيارة. سوف يظهر أمامك قسم جديد تمت إضافته على الموقع تحت اسم استضافة المعتمرين السودانيين. إرفاق كافة المستندات المطلوبة على الموقع على أن تقوم بكتابة الشرح المفصل عن الحالة الخاصة بالطلب والنقر على تقديم. سوف يتم مراجعة الطلب ومن ثم التواصل مع مقدم الطلب على الهاتف المحمول أو من خلال الرسائل النصية على رقم الهاتف المسجل على المنصة. ما هو قرار الملك سلمان بشأن المعتمرين السودانيين؟ أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بشأن تجديد إقامة المعتمرين السودانيين مجانا لمدة عام في ظل الظروف الخاصة بالسودان.

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