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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرر إعفاء جميع المقيمين من رسوم تجديد الإقامة في هذه الحاله فقط

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية تركيب المظلات أمام المنازل على اختلاف أنواعها وذلك للحد من التشوهات البصرية.

وتضمنت الاشتراطات أخذ موافقة الجهة المختصة بالبلدية قبل الشروع في تركيب المظلة وتزويد الجهة بكروكي يوضح مكان المظلة، والالتزام بالمنظر الحضاري للمنطقة وعدم إحداث التلوث البصري، والتأكد من ملاءمتها مع عناصر المبنى وربطها بالمجاورين، والتأكد من عدم إعاقتها لاستخدام مواقف السيارات أو حركة السير وعدم إعاقتها لطرق وحركة المشاة.

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وشملت الاشتراطات : أن لا يقل صافي عرض الطريق بعد حسم المظلات عن 8 أمتار، ولا يزيد عرض المظلة على 3.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها 15 متراً، وألا يزيد عرضها على 4.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها أكبر من 20 متراً.

وأكدت الاشتراطات، عدم تجاوز عدد المظلات عن 50% من طول واجهة سور المبنى الخارجي وبارتفاع لا يقل عن 3 أمتار، وأن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابق للمواصفات.

واشترطت الوزارة بأن تكون المظلات من مواد سهلة الفك والتركيب ومقاومة للرطوبة ودرجة الحرارة والحريق ويمنع استخدام مواد البناء مثل الخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.