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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. 3 دول تخالف السعودية وتعلن الخميس أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت كل من ماليزيا وبروناي وإندونيسيا عن تعذر رؤية هلال ذو الحجة.

وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى لهذا العام في هذه الدول سيكون يوم الخميس 29 يونيو،

فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 ،وأن الثلاثاء بعد المقبل وقفة عرفات، على أن يكون يوم الأربعاء 28 حزيران/يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

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وكانت المحكمة العليا السعودية دعت عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة 1444هـ