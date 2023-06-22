شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بالعاصمة عدن ترفد صندوق النظافة والتحسين بآليات جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /

سّلم معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، عددا من الآليات والمعدات الجديدة، المُقدمة من السلطة المحلية، وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن، لتعزيز مستوى النظافة في عموم المديريات.

وأشار وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، خلال عملية التسليم، اليوم الخميس، إلى أن النظافة سلوك إنساني، ومرآة عاكسة للبيئة والمجتمع، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطة المحلية لإبراز الوجه المدني والحضاري لمدينة عدن.

وحثّ لملس قيادة صندوق النظافة والتحسين، إلى تحقيق أقصى استفادة من الدعم المُقدم لها، وتنفيذ أعمال نوعية في عموم مديريات العاصمة عدن.

ومن جانبه، أوضح المدير العام لصندوق النظافة والتحسين قائد راشد أنعم، يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطة المحلية، والصندوق، ويتضمن كناسة شوارع، وكناستي سواحل، و10 قلابات سعة (3) أطنان، وحاويات قمامة عدد 200 سعة 1متر مكعب.

وأكد راشد أن هذا الدعم سيسهم في تطوير عملية النظافة والتحسين، وسيساعد الصندوق على إنجاز المهام المنوطة به بكل كفاءة واقتدار.