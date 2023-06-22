شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخطر على البال .. شاهد.. شاب من السعودية يبيع أغرب سلعة في العالم ! (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تخطر على البال .. شاهد.. شاب من السعودية يبيع أغرب سلعة في العالم ! (فيديو صادم)

كشف شاب من القصيم، عن متاجرته في سلعة غريبة لا تخطر على البال. وقال خلال مقطع فيديو نشره حساب "سامي العودة" على التيك توك : " نجحت في المتاجرة في الغبار"، مشيرا إلى أنه يجمع الغبار من فوق سطوح المنازل المهجورة ويدفع للعمال 200 أو 300 ريال. بقية التفاصيل في الاسفل وظهر الشاب خلال مقطع فيديو آخر وهو يقوم بجمع الغبار من فوق سطح أحد المنازل ويخلطه بالماء ، مشيرا إلى أن سعر كيلو الغبار 15 ريال، ويضاف إليه الضريبة ويصل السعر إلى 17 ريال ونصف.

كانت هذه تفاصيل خبر لا تخطر على البال .. شاهد.. شاب من السعودية يبيع أغرب سلعة في العالم ! (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.