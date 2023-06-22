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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على سعر سيارة تويوتا كورولا 2023 في السعودية.. إليكم سعرها الجديد وميزاتها الخرافية

سوف نعرض لكم اقوى عرض تخفيض على سيارة تويوتا كورولا 2023 فئتي اكس ال اس وجي ال اي، فقد تم خصم من سعر السيارة بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة في السعودية.

ومن المعروف أن إصدارات شركة تويوتا اليابانية وخاصة كورولا تعد من أكثر السيارات مبيعاً بالمملكة، وسوف نعرض لكم اليوم مواصفات السيارة الداخلية والخارجية والسعر الجديد.

تخفيض 10% على تويوتا كورولا 2023

بقية التفاصيل في الاسفل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل وشركة عماد الدين للسيارات خصم خاص على سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2023، حيث تتوفر السيارة فئة إكس إل اي لدى شركة عبد اللطيف جميل بسعر ، كما تتوفر لدى شركة عماد الدين للسيارات بسعر 77050 ريال بدلاً من 86135 ريال تخفيض 10%، تتوفر فئة جي إل اي بسعر 95335 ريال بدلا من 105455 ريال خصم 10%. مواصفات تويوتا كورولا xli 2023

حجم محرك السيارة فئة اكس إل اي 1.5 لتر، يبلغ عدد الاسطوانات 3 اسطوانات قوة بمقدار 119 حصان، ناقل الحركة في تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر 2023 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود بنزين، السيارة إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 19.6 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين تقييم ممتاز بلس. المواصفات الداخلية والخارجية بالسيارة

تتميز فئة اكس إل اي برفاهية إستخدام شاشة ترفيه مع وجود إكسسوارات من الكروم، كما تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و4 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه وجنوط 15 إنش. مواصفات تويوتا كورولا gli 2023

تتميز فئة جي إل آي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2000 سي سي مقدار القوة 168 حصان، سيارة تويوتا كورولا gli 2023 تعتبر إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 19.6 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين تقييم ممتاز بلس، ناقل حركة أوتوماتيك سي في تي ونوع الوقود بنزين.

المواصفات الداخلية والخارجية بالسيارة

تتميز السيارة من الخارج بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط 17 انش و اضاءات ليد، تتميز من حيث مزايا الترفيه اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و6 مكبرات الصوت، بالإضافة إلى المواصفات الداخلية ومنها نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي.