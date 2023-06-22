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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. أول صور للتاكسي الجوي في سماء السعودية بعد نجاح تجاربه

أعلنت نيوم، وشركة فولوكوبتر عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ"التاكسي الجوي"، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من نيوم، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري (UAM) الكهربائي والخالي من الانبعاثات، واختبارها في نيوم، حيث عملت جميع الأطراف على استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان أعلى معايير السلامة خلال فترة التجارب.

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وقد ركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات فولوكوبتر للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM) .