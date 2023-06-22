أبين.. قتلى وجرحى من عناصر الانتقالي بانفجار عبوات ناسفة في مودية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي على الأقل وأصيب 7 آخرون، الخميس بانفجار عبوات ناسفة استهدفت عربات عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي في أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن ثلاث عبوات ناسفة استهدفت عربات عسكرية وسيارات اسعاف تابعة لقوات الانتقالي في منطقة الجزع شرق مديرية مودية.



وأوضحت المصادر أن الهجمات ـ التي لم تتبها أي جهة حتى الآن ـ تسببت بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

وشهدت مديرية مودية منذ انتشار قوات المجلس الانتقالي فيها في أغسطس/آب من العام المنصرم سلسلة انفجارات مماثلة نتج عنها مقتل وإصابة عشرات الجنود، فيما تنسب قوات الانتقالي هذه الهجمات لعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي.