طالب بمغادرة مربع البيانات.. - الرئيس اليمني يدعو إلى تحرك دولي حقيقي لردع مليشيا الحوثي ودفعها إلى الجنوح للسلام

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع إصدار البيانات والانتقال إلى دائرة الفعل لردع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ووقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني والجنوح للسلام.



جاء ذلك خلال استقباله السفير الأمريكي ستيفن فاجن، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وأكد العليمي، على "ضرورة انتقال المجتمع الدولي في مقاربته للوضع اليمني من سياق الاقوال، إلى دائرة الفعل لإنهاء المعاناة الإنسانية، وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الدولية ذات الصلة".



وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي الثابت إزاء القضية اليمنية، واستدرك قائلاً: "إن الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات، إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الجاد مع جهود الاشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب التي أشعلتها هذه المليشيات، مخلفة دماراً هائلاً، وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".



وأشاد الرئيس العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الاميركية، ومواقف واشنطن الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتدخلاتها الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.



وفي الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، فإنها تمضي في خيار الحرب والتصعيد رغم كل الجهود الأممية والإقليمية الرامية لإنهاء الحرب في البلاد.

