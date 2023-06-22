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عدن - ياسمين التهامي - قل ودعاً للسكر مشروب بسيط متوفر ورخيص الثمن يمتص "السكر" ويفتت الحصى طبيب سعودي يكشف

فوائد الحلبة للكلى هل هي حقيقة أم خرافة؟ وكيف تُحقق الاستفادة القصوى منها؟ إليك الإجابة الكاملة في السطور الآتية:

فوائد الحلبة للكلى: حقيقة أم خرافة؟

يُمكن أن يكون للحلبة آثارًا مفيدة للكليتين، ولكن يجب الانتباه إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أيًّا من المنتجات العشبية كعلاج طبي لأي حالة كانت، وقد تتضمن أبرز فوائد الحلبة للكلى ما يأتي:﻿

بقية التفاصيل في الاسفل

1. تُوفر الحماية ضد المواد الكيميائية

يُمكن أن تُساعد الحلبة في حماية الكلى من الأضرار الناجمة عن المواد الكيميائية، وقد أثبتت الدراسات أن المواد الكيميائية الموجودة في الحلبة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تخفيف السمية الناتجة عن المبيدات الحشرية، إذ قد يُساعد العلاج باستخدام مستخلص الحلبة بنسبة 10% على استعادة وظائف الكلى.

2. تمنع تشكّل حصى الكلى

قد تُساعد الحلبة من منع تكون حصى الكلى المؤكسدة، وقد بينت الدراسات أن تناول مكملات الحلبة يُخفف من تكلس الكلى، ويُقلل نسبة أكسالات الكالسيوم (calcium oxalate) المُسببة في حصى الكلى، ويخفض من مستويات الكالسيوم في أنسجة الكلى.

بالتالي يُمكن أن تكون الحلبة علاجًا مفيدًا للمرضى الذين يعانون من مشكلات الكلى.

3. تُخفّض الإجهاد التأكسدي

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تكون مستويات مضادات الأكسدة أقل من النسبة الطبيعية، هذا بدوره يُؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة.

وقد أوضحت الدراسات أن مكملات الحلبة قد تُساعد في زيادة مستويات المواد المضادة للأكسدة في الكلى، إلى جانب خفض الإجهاد التأكسدي، وبهذا فإن الحلبة قد تعلب دورًا هامًا في الوقاية من الاعتلال الكلوي السكري.

فوائد الحلبة العامة

وتتضمن أبرز فوائد الحلبة العامة ما يأتي:

إدرار حليب الأم

يُمكن أن يُساعد تناول الحلبة في إدرار حليب الأم المرضع، كما أنها قد تُساهم في زيادة وزن الطفل الرضيع، لكن يُفضّل أن تقوم الأول باستشارة الطبيب المختص قبل أخذ الحلبة لهذا الغرض.

رفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال

قد يُؤدي استهلاك الحلبة إلى رفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، إضافة إلى تعزيز الرغبة الجنسية لديهم، لكن لا تزال هذه الفائدة قيد الدراسة.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يُمكن أن تُساعد الحلبة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وقد تبين أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول الذين استخدموا الحلبة كانت مستويات السكر لديهم أكثر انتظامًا، وانخفضت لديهم مستويات الكولسترول الكلي، والكوليسترول الضار.

طرق تحصيل فوائد الحلبة للكلى

إلى جانب فوائد الحلبة للكلى يُمكن أن يستعين الكثيرين بالحلبة لعلاج أمراض عدّة، حيث يُمكن الاستفادة من فوائده عن طريقة الآتي:

استخدام أوراق الحلبة الطازجة أو المجففة لهذا الغرض.

يُمكن استخدام بذور الحلبة عن طريق تحميصها وطحنها واستخدامها كتوابل في الأطعمة أو في الشاي.

يُمكن نقع بذور الحلبة لمدة 24 ساعة واستهلاك مقدار ملعقة صغيرة منها.

تتوافر مكملات الحلبة التي تتضمن بذور ومستخلصات الحلبة والتي يتم استخدامها وفقًا للتعليمات المرفقة على العبوة.

ويجدر التنويه هنا إلى أهمية استشارة الطبيب حول الجرعة التي يجب استهلاكها خلال اليوم والطريقة الأفضل لذلك، وذلك لتجنب أي أضرار جانبية قد يُسببها الاستهلاك المفرط للحلبة.

أضرار الحلبة

يُعد استهلاك الحلبة آمنًا على الأرجح لمعظم الأشخاص وفي حال تم استهلاكه بشكل طبيعي، أما في حال استهلاكها على المدى الطويل أو بشكل مفرط فإنها قد تُسبب الآثار الجانبية الآتية:

السعال.

تورم الوجه.

الصفير.

احتقان الأنف.

الإسهال.

الغازات.

اضطرابات المعدة.

الانتفاخ.