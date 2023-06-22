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عدن - ياسمين التهامي - المحارب الياباني يسيطر على السعودية؟ سيارة راف فور 2023 وسعرها المذهل الان في السعودية..

سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى شركة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا اليابانية في المملكة . نحن نتحدث عن تكلفة شراء سيارة الكروس أوفر SUV المدمجة كانت بداية ظهوره في سنة 2018 كـ سيارة موديل 2019 ، والتي تنافس بالتحديد ؛ هوندا CRV ، و كيا سبورتاج ، و هونداي توسان ، و مازدا CX5 ، و فورد اسكيب ، و فولكس فاجن تيجوان . بقية التفاصيل في الاسفل سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل عبداللطيف جميل :

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