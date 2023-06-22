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عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم يقضم ظهر المغتربين في السعودية...بشأن رسوم جديدة للزيارات العائلية وتجديدها

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، في حين تمكن المواطنين والمقيمين في المقام الأول من توفير الوقت والجهد الذي يتم بذلة في إنهاء مثل هذه الإجراءات، هذا وأن المملكة قد قررت تخفيض رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى 300 ريال، بعد أن بلغت 2000 ريال سعودي، بعد أن امتنع عدد كبير من المقيمين من جلب أسرهم إلى المملكتكلفة زيارة عائلية للمملكة العربية السعودية 2023؟

حددت المديرية العامة للجوازات قيمة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي:الرسوم ليوم واحد تصل إلى 100 ريال سعودي.

بقية التفاصيل في الاسفل

بينما الرسوم لمدة تصل إلى 4 أيام 300 ريال سعودي.

فضلاً عن أن تكلفة الزيارة لمدة أسبوعين أو 14 يومًا تصل إلى 300 ريال.

في حين إذا كانت الزيارة لمدة 180 يوم فإن الرسوم تبلغ 3000 ريال سعودي.

كما أن الزيارة العائلية لمدة سنتين تكون 8000 ريال سعودي. فضلاً عن أن الزيارة العائلية لمدة عام واحد فقط هي 5000 ريال سعودي.

خطوات سداد رسوم الزيارة العائلية في السعودية

حتى تتمكن من القيام بسداد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية يجب عليك اتباع التالي:-

في البداية يجب الذهاب إلى منصة إنجاز.

بعدها الضغط مباشرة على أيقونة “خدمات أفراد”.

بعد ذلك يتم النقر على طلب تأشيرة الزيارة العائلية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم وكذلك الأماكن المحددة.

القيام بإدخال رقم الطلب وكذلك قيمة رسوم التأشيرة.

تحديد طريقة الدفع المناسبة.

العمل على استكمال جميع إجراءات الدفع.

وفي النهاية يتم الضغط على طباعة الإيصال.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية

حتى تتمكن من التقديم على طلب زيارة عائلية لا بد من انطباق الشروط التالية:-

العمل على ملأ جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة.

كتابة جميع البيانات بطريقة واضحه وصحيحة.

لابد من مطابقة البيانات إلى جواز السفر.

الإقامة الخاصة بالمقيم سارية المفعول.

لابد وأن يكون المستقدم من أقارب المقيم في الدرجة الأولى.