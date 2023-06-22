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عدن - ياسمين التهامي - طبيب قلب سعودي يحذر هذه الفئه من تناول اللحوم والكبدة والمقلقل خلال العيد

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مرضى القلب والسكري وقصور الكلى ومَن يعانون السمنة، من الإكثار في تناول اللحوم والمقلقل خلال أيام العيد؛ لأنها ترفع مستويات الدهون والكوليسترول وتزيد احتمالية هجمات النقرس. وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بتويتر، لمرضى القلب والسكري وقصور الكلى ومَن يعانون السمنة: استمتع بالعيد مع الناس لكن لا تكثر من تناول اللحوم، والكبدة والمقلقل؛ لأنها ترفع مستوى الدهون الثلاثية وترفع من الكولسترول وملح اليوريك في الدم، وتزيد من هجمات النقرس في المفاصل. بقية التفاصيل في الاسفل

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