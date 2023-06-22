الزبيدي: لن نصدر إعلانا أحاديا بانفصال الجنوب ولن نملي على الشعب تطلعاته

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إنه سيحقق "انفصال" جنوب البلاد عن شمالها في عملية "سلمية بإشراف أممي وليس عبر إعلان أحادي".



جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، أورتها قناة "عدن" المستقلة الناطقة باسم المجلس.



وقال الزبيدي: "لن نصدر إعلانا أحاديا باستقلال الجنوب، وسنحقق ذلك من خلال عملية سلمية بإشراف أممي"، مضيفا: "نحن نبحث عن قضية وطن لا عن سلطة، سنترك شعب الجنوب يقرر مصيره ولن نملي عليه تطلعاته".



وأوضح الزبيدي أن المجلس الانتقالي "ملتزم باحترام القوانين والمواثيق الدولية على طريق تطلعات شعب الجنوب".



وبشأن تشكيل مجلس حضرموت الوطني، قال الزبيدي:" ليس لدينا أي تفاصيل عن الكيان الذي تم تأسيسه في حضرموت ونحن سنستمر في الحوار.



وفي سياق آخر، قال الزبيدي "نعترف أن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بمهامها في الحد الأدنى"، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة لها سلبيات وإيجابيات ولكن كان الوضع الإنساني فيها أفضل



وأردف: "نحن في المجلس الرئاسي متفقون على مواجهة (جماعة) الحوثي، ولكن لكل منا برنامجه الخاص".



ولفت الزبيدي إلى أن "أمام المجلس الرئاسي تحديات كبيرة سياسيا واقتصاديا وإنسانيا"، موضحا أن المجلس الرئاسي يواجه الكثير من الصعاب بعد استهداف الحوثيين منشآت النفط في شبوة وحضرموت.



والاثنين، دعت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، إلى إدارة ذاتية للحكم في الجنوب، وتشكيل حكومة وقيادة جنوبية للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

