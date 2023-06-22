بحضور اللواء الشراجي.. اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المحافظ نبيل شمسان، مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك في اجتماع للجنة الأمنية حضره نائب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء الركن يوسف الشراجي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشاد المحافظ شمسان بالجاهزية القتالية لأبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الجميع يدرك مراوغة المليشيات ومخططاتها بعيداً عن طريق السلام والجهود الدولية والأممية المبذولة للوصول إلى سلام شامل.



وقال محافظ تعز، إن "المليشيات تراوغ منذ سنوات والجميع يدرك استمرارها بالاعتداءات والجرائم اليومية و تعنتها ورفضها فتح طرقات المحافظة والدفع بحشود مسلحة للتصعيد بشكل مستمر".



وأكد أن حشود المليشيات واستعراضاتها انكسرت على أسوار المحافظة وشجاعة وصلابة أبنائها في الحاق الهزائم المخزية بهذه المليشيات منذ 8 أعوام.



من جانبه تطرق نائب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع، الى نضالات وتضحيات أبطال الجيش الوطني وكل اليمنيين لمواجهة هذه المليشيات.



وأكد اللواء الشراجي، أهمية التلاحم والوقوف صفاً واحداً لدعم الجيش الوطني والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لكل المؤامرات.



وأشار إلى أن الاستفزازات التي تقوم بها المليشيات تهدف لرفع معنويات عناصرها المنكسرة، مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع ودعمها للجيش الوطني في تعز وكل المحافظات.



من جهته استعرض القائم بأعمال قائد محور تعز العسكري العميد الركن عبد العزيز المجيدي، الأوضاع العسكرية في الجبهات واستمرار برامج التدريب والتأهيل النوعية لأفراد الجيش الوطني.



وأشار إلى استمرار الاستهداف للمواقع من قبل المليشيات والقصف والقنص وزراعة الألغام وإطلاق المسيرات، مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني لها بالمرصاد.



من جانبه، استعرض نائب مدير الشرطة العقيد أنيس الشميري، تقريراً مفصلاً عن الأوضاع الأمنية والمؤشرات التي تحققت في مجال ضبط الجريمة والمجرمين وجهود تعزيز الأمن والاستقرار .



وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية دفعت بحشود من عناصرها مشيا على الأقدام من محافظة ذمار إلى إب في خطوة وصفت بالاستعراضية أمام أنصارها في ظل تقاربها مع السعودية.

