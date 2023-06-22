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عدن - ياسمين التهامي - بدون عقد زواج.. السعودية تسمح بالسكن المختلط لأول مرة بفنادق هذه المدينة

قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في الإمارات: لن تكون هناك قيود على النساء. في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”بحسب ما نشره موقع “Hotelier”.

وأضافت خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين: “لا يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة.

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ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان”.

وتابعت: “لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا. لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر”.

وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى.

كشف أحد كبار مسؤولي السفر في مشروع البحر الأحمر (المعروف باسم وجهة البحر الأحمر) بأن السعودية سوف لن تفرض أي قيود على النساء.

بحسب موقع “Hotelier”، قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في الإمارات: لن تكون هناك قيود على النساء.

في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”.

وأضافت خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين: “لا يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة.

ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان”.

وتابعت: “لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا.

لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر”.

وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى.