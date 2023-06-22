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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للأدوية والخوف طبيب سعودي يكشف عن علاج فعال موجود بكل منزل يجعل قلبك بصحة حديدية

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إنه يمكن لمرضى القلب استخدام القرنفل "العويدي" في القهوة". وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة تويتر: "مرضى القلب لايمنعون من استخدام القرنفل(العويدي)في القهوة ...بل إنه "يساعد" على خفض الضغط والكوليسترول والسكر".

وأضاف: "لكن تأثيره ضعيف ولايصل لمستوى أن يكون علاجاً...لذا يمكنهم الاستمتاع به". بقية التفاصيل في الاسفل

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