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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... أمر ملكي جديد بزيادة الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.. (التفاصيل كاملة )

تم لتأكيد من قبل وزارة الموارد البشرية حقيقة صدور أمر ملكي جديد بزيادة الضمان الاجتماعي المطور ، بحيث اكد هذا الخبر على زيادة قيمة الاستحقاق الخاص بالمستفيدين وفقاً لقرار صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مما أدى إلى قيام الحكومة السعودية بتوضيح صحة الخبر أم تكذيبه والذي سوف نرصده لكم بالتفصيل في التالي..

حقيقة صدور أمر ملكي جديد بزيادة الضمان الاجتماعي المطور

بقية التفاصيل في الاسفل

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الشائعات حول قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن صدور قرار ملكي جديد بزيادة راتب الضمان للمستفيدين، وهذا الخبر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى حدوث بلبلة وسط المواطنين وبحثهم بشكل كبير عن حقيقة الأمر، ولهذا فقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن:

عدم صدور أمر ملكي جديد بزيادة مبالغ استحقاق الضمان الاجتماعي وان هذه مجرد شائعات مغرضة غرضها إثارة البلبلة وسط المواطنين، وان الوزارة تهيب بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات والتأكد من مصادرة الوزارة الرسمية عبر الإنترنت..

جدول استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

ووفقاً لجدول رواتب استحقاق مبالغ الضمان المطور الصادر من الوزارة رسمياً، فيدل على أن ليس هناك أي زيادة جديدة في الرواتب الخاصة بالمستفيدين وهي كالتالي:

شروط الضمان المطور

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على دعم شهري هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتم تطبيقها في المتقدم، وهذا تأكيداً على احقيه حصوله على دعم الضمان الاجتماعي. وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون المتقدم للتسجيل في الدعم سعودي الجنسية.

لابد من أن يكون المتقدم دائم الإقامة على الأراضي السعودية.

من الضروري ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق.

يجب ألا يكون المتقدم مالكاً لأصول وعقارات باهظة الثمن.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور

للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور يمكن اتباع الخطوات الأتية بسهولة:

وزارة الموارد البشرية

يتم في البداية الدخول على موقع

في الخطوة التالية يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالتفصيل.

بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية..

اختيار كلمة حالة الطلب..

سوف تظهر أمامك جميع تفاصيل البيانات الخاصة بك.““