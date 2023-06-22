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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ‏إيقاف خدمات وتحديث بيانات ... تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين في السعودية

اذا لم يكن لديك حساب فى حساب المواطن ولا يمكنك التسجيل به في أول مرة مهما كانت الأسباب يمكنك الآن من خلال هذا المقال معرفة الخطوات الصحيحة من أجل إنشاء حساب في حساب المواطن أيضا الإجابة على سؤال المواطنين هل تم ‏إيقاف خدمات وتحديث بيانات.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدي سوف نجيب على هذا السؤال

‏إيقاف خدمات وتحديث بيانات.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدي

بقية التفاصيل في الاسفل

أكدت بعض المصادر على أنه يتم ‏إيقاف خدمات وتحديث بيانات.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدي وذلك في حالة الشخص المستفيد ويقصد به الشخص الرئيسي وذلك من أجل أن يتم صرف مبلغ الدعم لباقي أفراد العائلة فما هي الإجراءات التي يتم اتباعها والخطوات المطلوبة

أولا يمكن للمرأة الأرملة أن تحصل على الدعم من خلال التسجيل ويتم إضافة التابعين

تجهيز جميع المستندات والأوراق المطلوبة مثل

شهادة ميلاد التابعين

صك حصر الورثة

بطاقة العائلة

كما أكدت مو المستفيدين من خلال حسابها أنه إذا توفى المستفيد الرئيسي على الفور سوف يتم وقف الدعم نهائيا وذلك بعد أن يتم عمل تحديث البيانات

هناك بعض خطوات حذف حساب والتى تتم من خلال

البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد).

الضغط على حذف الحساب.

شروط أهلية حساب المواطن

يسأل الكثير من المواطنين عن شروط أهلية حساب المواطن التي يجب توافرها فى المتقدمين حتى يمكنهم الحصول على الدعم حيث أنه من أهم هذه الشروط

أن يكون المتقدم سعودي ويحمل الجنسية السعودية

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه فى أى قضايا وخاصة بعض القضايا المخلة بالشرف

أن يقوم المتقدم بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح

الاستعلام عن حساب المواطن

إذا كنت تريد معرفة الخطوات الصحيحة من أجل الاستعلام عن حساب المواطن كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية

اولا يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمواطن للدخول الى الموقع اضغط

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور من أجل القيام بتسجيل الدخول

ثم قم بالضغط على كلمة الاستعلام عن حساب المواطن

يتم بعد ذلك تسجيل جميع البيانات المطلوبة وتأكد من كتابتها بشكل صحيح

بعد تسجيل جميع البيانات يتم الضغط على استعلام

سوف يوضح لك صفحة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة عن أهلية حساب المواطن

تسجيل مستخدم جديد حساب المواطن برقم الهوية

إذا كنت تريد عمل تسجيل مستخدم جديد حساب المواطن برقم الهوية والاستفادة من الخدمات التى يتم تقديمها لحساب المواطن كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية

اولا يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمواطن للدخول الى الموقع اضغط

القيام بإنشاء حساب جديد ويتم ذلك من خلال كتابة بعض البيانات الشخصية والتأكد من كتابتها بشكل مناسب مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد

ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول

سوف يطلب منك تسجيل رمز التحقق التى تم إرسالها على هاتفك المحمول قم بإعادة تسجيله

قم بإعادة تسجيل كلمة المرور الخاصة بك وقم بتسجيل كلمة مرور جديدة

سوف يطلب منك كتابة بعض البيانات مثل العنوان والدخل وبيانات العقارات وبيانات التابعين وايضا بيانات الحساب البنكي الخاص بك وبعض البيانات العامة قم بإدخالها وتأكد من كتابتها بشكل صحيح

قم بإرسال بعض الملفات المطلوبة

اضغط على كلمة الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها

كيف اسجل في حساب المواطن عن طريق الجوال ؟

من خلال القيام بعمل حساب على البوابة الإلكترونية الخاصة بالموقع ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة وتأكد من كتابتها في المكان المطلوب ثم قم برفع جميع المستندات المطلوبة ثم اضغط على كلمة اتمام التسجيل وسوف يتم الاشعار برقم المعاملة