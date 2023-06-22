شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية طلبت من صديقتها أن تغازل زوجها لتختبره.. وبعد 5 أشهر حدثت المفاجأة الصادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية طلبت من صديقتها أن تغازل زوجها لتختبره.. وبعد 5 أشهر حدثت المفاجأة الصادمة!

روى صانع المحتوى سلمان صالح قصة سيدة سعودية طلبت من صديقتها أن تتواصل مع زوجها حتى تختبره، وبعد عدة أشهر كانت المفاجأة

بداية التواصل

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق التيك توك: ” تفاجأ الرجل بتواصل فتاة معه تليفونيا وتسأله عن أنواع الأثاث التي يبيعها، ورد عليها مثل أي زبونة، ثم كررت الفتاة الاتصال به”، مشيرا إلى أنه بعد مرور عدة أيام ذهبت الفتاة إلى محل الأثاث الخاص بالرجل وأخبرته أنها الزبونة التي تحدثت معه تليفونيا وكانت على قدر من الجمال.

بقية التفاصيل في الاسفل

استمرار المحادثات

وتابع: ” واصلت الفتاة التحدث مع الرجل عبر الجوال، وبدأت تسأل عن أشياء أخرى لا يبيعها مثل أنواع التلفزيون والحقائب، وكان الأخير يتجاوب معها ويرد عليها”.

موقف الزوجة

وأضاف: ” في أحد الأيام تفاجأ الرجل عند عودته إلى المنزل، بزوجته جمعت أغراضها، وتستعد للمغادرة، وعندما سألها عن السبب أخرجت الجوال، وأظهرت جميع محادثاته مع الفتاة ومدة المكالمات، ثم أخبرته أن الفتاة صديقتها وطلبت منها أن تتواصل معه حتى تختبره، واكتشفت خيانته، وطلبت الطلاق، وطلقها الرجل على الفور”، لافتا إلى أن الرجل شعر بالصدمة من تصرف زوجته ووصفه بالمقزز .

الزواج من صديقة الزوجة

وأشار إلى أن الرجل شعر بالغبنة وتواصل مع الفتاة وأخبرها أنه لن يسامحها لأنها خرببت بينه وبين زوجته، وحاولت الفتاة تهدئته وأنها كانت تنفذ طلب زوجته، وبعد عدة أشهر تواصل معها وطلب يتزوجها، ورفضت في البداية ثم وافقت في النهاية، وتزوجها”.