الغرفة التجارية بصنعاء: الإدارة المعينة من الحوثي "غير شرعية" وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الحق لأهله

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، أن إدارة الغرفة المعينة من قبل مليشيات الحوثي غير شرعية، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادتها.



جاء ذلك في بيان صدر أمس الأربعاء، عن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وحصل "يمن شباب نت" نسخة منه.



وقال البيان إن ما تشيعه مليشيا الحوثي عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة هو قول غير صحيح وعارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة.



وأضاف، أن وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين، قامت باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.



وذكر البيان، أن مليشيا الحوثي عينت أعضاء الغرفة بعد اقتحامها من خارج الجمعية العامة للغرفة، متهما وزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.



وأوضح أن الحكم ينص على "أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع" الذي صدر عنها قبل يوم واحد من الاقتحام.



وتعهدت الغرفة التجارية بالقيام بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون الذي يحكم الجميع.



وأكد البيان، أن "كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية".





وكانت المحكمة التجارية والمحكمة الدستورية العليا قضت بشرعية مجلس إدارة الغرفة المنتخب الذي يرأسه رجل الأعمال حسن الكبوس، قبل أيام قليلة من اقتحامها نهاية الشهر الماضي، بعد محاولات حوثية للسيطرة عليها.



ونتيجة لصدور الحكم قامت مليشيا الحوثي نهاية مايو الماضي باقتحام الغرفة بعشرات المسلحين، وفرضت أشخاص من قيادات المليشيا في رئاسة وإدارة مجلس الغرفة.

وكان اتحاد الغرف التجارية قد قال في بيان له نهاية مايو الماضي إن مليشيا الحوثي عبر وزارة الصناعة تشن حربا ضروسا ضد التجار ورجال الأعمال تهدف لتصفية أنشطتهم التجارية والقطاع الخاص وإحلال بديل حوثي في مسعى للسيطرة الاقتصاد الوطني.

