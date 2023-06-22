شكرا لبحثكم عن خبر الإنتهاء من إعداد مخططات وحدات الجوار الخاصة بأراضي اسر الشهداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد وكيل المحافظة علوي النوبة، صباح اليوم لقاء مع مهندسي هيئة الاراضي قسم المساحة والتخطيط برئاسة المهندس علي حمود نائب المدير للشؤون الفنية والمهندس ايهاب زوقري مدير عام التخطيط ومهندسات وحدات الجوار.

وناقش اللقاء مخططات وحدات الجوار الخاصة بمخطط اراضي اسر الشهداء الذي تم الانتهاء من اعدادها واصبحت جاهزة، حيث تناول الاجتماع شرح تفصيلي من مهندسي المساحة والتخطيط عن كل وحدة جوار تم تجهيزها لمخطط اراضي اسر الشهداء، وما تحتويه من مربعات سكنية ومربعات خدماتية ومتنفسات وغيرها.

وعقب ذلك قدم الاخ المهندس علي حمود شرح كامل عن الخطوات التالية القادمة والتي ستتضمن اعمال مساحية في موقع الارض ووضع المحاور وتحديد الشوارع وتجهيز الاسقاطات والتي ستكون باذن الله بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

ومن جانبه اوضح الاخ الوكيل علوي النوبة للحاضرين عن الاهتمام البالغ الذي يوليه كل من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الدولة محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس بكل مايخدم اسر الشهداء والجرحى وتوجيهاتهم بتذليل كل الصعوبات.

وفي ختام اللقاء عبر الاخ الوكيل علوي النوبة نيابة عن وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس وعن جميع اسر الشهداء عن بالغ الشكر والثناء لكل الطاقم الاداري والهندسي وجميع موظفي الهيئة العامة للاراضي برئاسة الاخ انيس باحارثة والاستاذ عبدالعزيز الجعدي والاستاذ عامر عثمان ...علئ الجهود الكبيرة والملموسة التي يبذلونها لانجاز هذا العمل الوطني الذي سيخدم انبل فئة من المجتمع قدمت تضحيات لن ينساها كل الاجيال وهم أسر شهدائنا الابرار.

حضر اللقاء الاخ سيف سعيد عبيد مدير عام مكتب الشهداء الضالع.