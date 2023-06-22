شكرا لبحثكم عن خبر قسم الصحافة والإعلام في آداب جامعة عدن يختتم مناقشة مشاريع التخرج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتمت كلية الآداب بجامعة عدن صباح اليوم (الخميس الموافق 22 يونيو 2023م)مناقشة مشاريع تخرج الدفعة 22 في قسم الصحافة والإعلام .

وخلال المناقشة عبر الدكتور جمال الحسني عميد كلية الآداب عن ارتياحه الكبير بتلك المشاريع المقدمة من الطلاب التي تؤكد مدى استفادتهم من المفردات العلمية خلال الأربع سنوات وتطبيقها في مشاريعهم العلمية، متطرقا إلى التعاون بين كلية الإعلام التي تعد من الكليات الحديثة التي فتحت آفاق جديدة في التعاون المشترك بين الكليتين.

من جانبه عبر الدكتور محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام عن ارتياحه بمشاريع التخرج التي تعبر عن أفكار وتطلعات الطلاب خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى دور أعضاء الهيئة التدريسية في تقديم النصائح العلمية لطلاب خلال فترة الدراسية.

بعد ذلك ناقش عدد من الطلاب مشاريع تخرجهم ، وتنوعت المشاريع التي اشتملت على عدد من الصحف العامة والمتخصصة والمجلات.

وتقدمت المجموعة الأولى بمشروع تخرج عبارة عن مجلة متخصصة في المجال الاقتصادي من إعداد الطالب عزيز الاحمدي والطالب حسين عبدالسلام والطالب اصيل القاضي والطالب منذر الحكيمي بإشراف الدكتور أحمد هادي.

أما المجموعة الثانية قامت بإصدار صحيفة سياسية يومية مستقلة حملت اسم "المحرر" من إعداد الطلبة فرحان المنتصر وزين محمد ووليد المانعي بإشراف الدكتورة نوال محسن مكيش.

وفي المجموعة الثالثة تقدم الطلاب بعمل صحيفة متخصصة في المجال الطبي وحملت اسم "البلسم" من إعداد حسين أمين والطالب زكريا الحلبي والطالب ريدان عبدالرحمن، بإشراف الدكتور عبدالله عوض الحو.

وفي معرض تقديمهم للمشاريع شكر طلاب قسم الصحافة جهود عمادة كليتي الآداب والإعلام وأعضاء هيئة التدريس في عملية التعليم والنصح والإرشاد وتسهيل العملية التعليمية للطلاب، واعطائهم الحافز والتشجيع للالتحاق بالجامعات والمعاهد الدراسية.

حضر المناقشة الدكتورة ريم لقمان نائب عميد شؤون الطلاب في كلية الآداب وعدد من الطلاب والطالبات.