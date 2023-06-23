حجة.. صاعقة رعدية تودي بحياة شاب في مديرية "قفل شمّر"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب في عقده الثالث من العمر، اليوم الخميس، بصاعقة رعدية، في إحدى البلدات بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الشاب "خالد محمد الرديني"، توفي مساء الخميس، إثر إصابته بصاعقة رعدية، أثناء تواجده بالقرب من منزله في مديرية قفل شمر، عزلة بني جل اعلا.

وحسب المصادر، فقد جاءت الصاعقة الرعدية مصحوبة بالأمطار الخفيفة التي هطلت على المديرية.

وأودت الصواعق الرعدية بحياة العشرات من الشباب خلال الأشهر الماضية في محافظة حجة.

وتعد محافظة حجة إحدى أكثر المحافظات اليمنية التي تتكبد خسائر بشرية نتيجة الصواعق الرعدية التي تصيب البشر وكذا الحيوانات.

