شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة موجعة للحوثي.. تفكيك خلية إرهابية غربي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضربة موجعة وجهتها القوات المشتركة لمليشيات الحوثي الإرهابية وذلك عقب ضبطها وتفكيكها خلية إرهابية تجسسية في الساحل الغربي للبلاد.

مسؤول أمني رفيع قال، إن "القوات المشتركة نجحت في الإطاحة بخلية حوثية إرهابية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة وذلك خلال الأيام الماضية.

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإن "القوات المشتركة فككت الخلية الحوثية المؤلفة من 7 عناصر والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار الساحل الغربي لليمن".

وذكر أن "أعضاء الخلية كانوا في مهام تجسسية تستهدف رصد وتعقب القادة العسكرين والأمنيين والمسؤولين المحلين بهدف الإطاحة بهم"، مؤكدا أن "القوات المشتركة نجحت في تفكيك الخلية الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها".

ولفت إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط أعضاء الخلية بقيادات رفيعة داخل ما يسمى (جهاز الأمن والمخابرات) التابع لمليشيات الحوثي الإرهابية"، مشيرا إلى أن "تفكيك الخلية جاء في إطار محاصرة الأعمال الإرهابية للحوثيين".

واعتبر المسؤول الأمني ضبط الخلية الحوثية التجسسية المؤلفة من 7 عناصر خطرة ضربة موجعة لمليشيات الحوثي والذي كانت تخطط لتنفيذ أعمال إجرامية من خلال رصد وتحديد الأهداف والرفع بها لقيادات ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" قبل استهدافها.

ومن المتوقع أن يبث الإعلام العسكري للقوات المشتركة خلال الساعات المقبلة اعترافات الخلية الإرهابية والتي تم القبض عليها عقب جهد أمني وعسكري مشترك.

وكانت القوات المشتركة أعلنت عام 2022 بشكل منفصل عن ضبط 11 خلية إرهابية يصل عدد أعضائها لأكثر من 60 عنصرا إرهابيا وجميعهم يتبعون مليشيات الحوثي الإرهابية".

وفي مارس/آذار الماضي، ضبطت قوات الحزام الأمني في اليمن خليتين لمليشيات الحوثي إحداهما مؤلفة من 5 أعضاء كانت تحاول التسلل إلى العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن ضبط قيادي قيادي قادم من محافظة حجة كان بحوزته أجهزة إلكترونية تستخدم في أعمال التنصت والتجسس".

وفي 11 فبراير/ شباط الماضي أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن عن ضبط خلية مؤلفة من 3 عناصر ينتمي جميع أعضائها لمليشيات الحوثي الإرهابية وذلك في حاجز تفتيش "الرباط" المدخل الشمالي للعاصمة عدن.

وضبطت الأجهزة الأمنية والمخابرات اليمنية خلال عام 2022 نحو 33 خلية بقوام 152 عنصرا غالبيتهم خلايا إرهابية ينتمي أعضائها لمليشيات الحوثي وذلك بـ9 محافظات محررة شبوة، حضرموت، لحج، أبين، المهرة، تعز، مأرب، عدن، إضافة إلى الساحل الغربي لليمن.

وجاء الساحل الغربي في صدارة المحافظات والمناطق اليمنية المحررة بنسبة ضبط خلايا الحوثي بسبب الجهاز الأمني الفعال والمتماسك والذي يقف حجر عثرة في طريق اختراقات مليشيات الحوثي لمناطق الشرعية.