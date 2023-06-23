شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفاعي "القاعدة" تطل برؤوسها مجددا.. هجمات بشبوة وأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد تنظيم القاعدة الإرهابي ليطل برأسه مجددا عبر سلسلة هجمات إرهابية بمحافظتي شبوة وأبين، مخلفا العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وفي أحدث هجماته، شن تنظيم القاعدة 4 عمليات إرهابية متزامنة في محافظتي شبوة وأبين، واستهدفت جميعها القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي والذي تلعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر أمني، إن "تنظيم القاعدة فجر، الخميس، 3 عبوات ناسفة عن بعد ضد القوات الجنوبية في بلدة المصفوحة، بمديرية مودية، شرقي محافظة أبين".

وحسب المصدر فإن الهجوم المزدوج استهدف مركبة عسكرية وسيارتي إسعاف ما أسفر عن سقوط قتيل و5 جرحى بإصابات متفاوتة.

بالتزامن، انفجرت عبوة ناسفة بدورية أمنية لقوات دفاع شبوة في المحافظة الذي تحمل الاسم ذاته.

ووفقا للمصدر الأمني فإن تنظيم القاعدة فجر عبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية بالقرب من مطار بيحان شمالي غربي محافظة شبوة النفطية المطلة على بحر العرب.

وذكر المصدر أن "الانفجار خلف عددا من الجرحى بصفوف قوات دفاع شبوة والتي ترابط على جبهتين منها ضد مليشيات الحوثي وأخرى ضد تنظيم القاعدة الإرهابي".

ويوم السبت، 17 يونيو/حزيران الجاري فجر تنظيم القاعدة 3 عبوات ناسفة في طريق وادي عومران في مديرية مودية شرقي محافظة أبين ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري أصيب 4 جنود بجروح بليغة، في هجوم جوي نفذته طائرة مسيرة لتنظيم القاعدة على حاجز أمني في محافظة شبوة.

وفي 11 يونيو/حزيران نفذ تنظيم القاعدة هجوم مسلح استهدف حاجز تفتيش في بلدة المصينعة في مديرية الصعيد غربي شبوة ما أسفر عن سقوط 2 قتلى و2 جرحى آخرين.

وشهد شهر مايو/آيار، 4 عمليات إرهابية لتنظيم القاعدة جلها حدثت في محافظتي شبوة وأبين حيث لجأ التنظيم لأول مرة لإدخال الطائرات المسيرة لقصف القوات الجنوبية ما أسفر عن إصابة ضابط على الأقل.

وفي حصيلة، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري 14 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة جلها في محافظة أبين وشبوة ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا وجريحا جميعهم من القوات الجنوبية ومحور أبين العسكري.

ويرى خبراء يمنيون أن تنظيم القاعدة الإرهابي لجأ للتفجيرات والهجمات المسلحة كتكتيك للرد والانتقام بعد أن واجه ضغطا عسكريا كبيرا إثر عملية سهام الشرق والجنوب التي تقودها القوات الجنوبية، التي أفقدته معاقله الرئيسية في محافظتي شبوة وأبين.