شكرا لقرائتكم خبر عن ميزات جبارة لسيارة كيا سبورتاج 2023 في الأسواق السعودية ..مواصفات عالمية افضل من تويوتا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ميزات جبارة لسيارة كيا سبورتاج 2023 في الأسواق السعودية ..مواصفات عالمية افضل من تويوتا

ان هذه السيارة تتميز بهيكل رياضي ويطلق عليها مركبة suv بالإضافة إلى أن السيارة من ماركة كيا لموديل عام 2023 سبورتاج لها الكثير من الخصائص حيث انها من السيارات التي تتمتع بوجود مجموعة من الكماليات والأساسيات.

حيث تعد مطلبًا لكل الراغبين في شراء سيارة بمواصفات قوية، ومن السطور التالية سوف نعرض لكم مراجعة كاملة حول مركبة سبورتاج لموديلها الجديد 2023.

بقية التفاصيل في الاسفل

تعتبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 وسعرها معلومات مهمة لا بد وأن يتعرف عليها كل المقبلين على شراء هذا الموديل المميز والذي يمتلك الكثير من المزايا التي تظهر في تكوين المقصورة الداخلية، والهيكل الخارجي والتصميم الكامل للسيارة كيا سبورتاج.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

تتمثل مواصفات سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 فيما يلي:

سعة محرك السيارة تصل حتى 1600 سي سي.

كما تبلغ القوة الحصانية للمحرك ما يعادل 180 حصان.

عزم دوران محرك السيارة يصل إلى 265 نيوتن لكل متر.

متوفر ناقل حركة نوعه أوتوماتيكي، ومتاح بعدد 7 نقلات.

وسائل الأمان في سيارة كيا سبورتاج 2023

من وسائل الأمان في السيارة:

متاح في السيارة الفرامل التي تعمل بنظام التوزيع الإلكتروني، وهو نظام مميز للتحكم الكامل في حركة السيارة.

كما أن فرامل السيارة من النوع المانع للانغلاق.

ويوجد ايضا الوسائد الهوائية المحيطة بالمقاعد؛ للحد من التعرض للتصادم.

أسعار ونسخ كيا سبورتاج 2023 في السعودية

كيا سبورتاج 2023 2.0L MPI LX FWD 96,023 ريالآ

كيا سبورتاج 2023 2.0L MPI LX AWD 102,463 ريال

كيا سبورتاج 2023 1.6T-GDI LX AWD 106,488 ريال

كيا سبورتاج 2023 1.6T-GDI LX2 AWD116,263

كيا سبورتاج 2023 1.6T-GDI EX AWDآ آ آ 135,123

كيا سبورتاج 2023 1.6T-GDI EX2 AWD 151,223 ريال

كيا سبورتاج 2023 1.6T-GDI SX AWD _آ 159,273آ