شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا جابت العيد.. نشرت صورها مع كريستيانو بدون ملابس والسعوديين يطالبون بمنعهم من دخول المملكة.. اتفرج قبل الحذف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت عارضة الأزياء الارجنتينيه جورجينا ردريغز، صور جديده عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، ظهرت فيها وهي برفقة صديقها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو يستمتعون بالإجازة الصيفية مع أبنائهم.

الصور التي نشرتها جورجينا عبر حسابها على انستجرام مساء أمس الخميس، ظهرت فيها وهي بدون ملابس، وارتدت المايوه أبو قطعتين فقط، حيث كانت برفقة رونالدو وأطفاله، على متن قارب خاصّ، وقد بدت على محياهما علامات السعادة والانسجام، وأرفقت الصور بكلمة “LOVE”.

كريستيانو ينشر صورة جورجينا بالملابس الداخلية

في سياق متصل، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على انستجرام، صورة جديدة جمعته مع شريكته جورجينا، وظهر فيها وهو يرتدي البوكسر فقط، و جورجينا إلى جانبه ترتدي الملابس الداخلية فقط، ويستمتعان بأجواء الصيف، والشمس.



تفاصيل عقد الانفصال بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

قبل أيام، تحدثت تقارير صحفية عن عن الثنائي اتفقا إذا حدث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة، وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وبحسب صحيفة OkDiario، أن العقد تم فيه توضيح كل شيء.

وأكد على أن “كريستيانو وجورجينا متحدين بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج”. وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهم في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيًا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100000 يورو شهريًا مدى الحياة.

الظروف التي كانت ستتحسن أكثر مع ولادة بيلا إزميرالدا، وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي “Noite de Estrelas” إن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.