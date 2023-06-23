شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 الموافق 5 ذو الحجة 1444 هجرية.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 الموافق 5 ذو الحجة 1444 هجرية.. 2023/06/23 الساعة 08:35 صباحاً (جهينةيمن) اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة الذهب عيار 24 231.07 ريال $61.60 بقية التفاصيل في الاسفل الذهب عيار 22 211.81 ريال $56.47 الذهب عيار 21 202.18 ريال $53.90 الذهب عيار 18 173.30 ريال $46.20 الذهب عيار 14 134.79 ريال $35.93 الذهب عيار 12 115.53 ريال $30.80 الذهب عيار 10 96.28 ريال $25.67 أونصة الذهب 7، 186.13 ريال $ 1، 915.71

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