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عدن - ياسمين التهامي - تسهيلات سعودية جديدة لاصدار تاشيرة الزيارة والعمرة تبدء من بعد الحج لجميع الجنسيات

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات وأصحاب الإقامات في عدة دول، من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية لزيارة المملكة، من خلال موقع وزارة الخارجية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وتأشيرة “شنغن” وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، الذين يرغبون في زيارة السعودية، من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية من خلال موقع وزارة الخارجية.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.