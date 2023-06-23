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عدن - ياسمين التهامي - ببطارية 8000 مللي أمبير.. سعر ومواصفات هاتف Nokia Joker Max الان في السعودية ودول عربية

كشفت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد Nokia Joker Max والذي يأتي بمواصفات ومميزات جيدة للغاية سواء من خلال البطارية الكبيرة التي تأتي بسعة 8000 مللي أمبير والكاميرا بدقة 200 ميجا بكسل والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى الجيدة والتي نتعرف عليها بجانب السعر في مقالنا هذا. مواصفات هاتف Nokia Joker Max بقية التفاصيل في الاسفل الكاميرا الأمامية ثنائية الأولى تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، أما الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 55 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، الكاميرا الرابعة بدقة 16 ميجا بكسل، الكاميرا الخامسة للعمق تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بمقاس 7.1 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 4K. بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير. ذاكرة التخزين يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية 256 / 512 جيجا بايت ويمكن توسيعها حتى حجم 1 تيرا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 / 16 جيجا بايت رام. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 5G. سعر هاتف Nokia Joker Max 5G سعر الهاتف في مصر 13,130 جنيه. مصري. سعر الهاتف في الكويت 130 دينار كويتي. سعر الهاتف في السعودية 1,595 ريال سعودي. سعر الهاتف في تركيا 10,000 ليرة تركية. سعر الهاتف في الإمارات 1,560 درهم إماراتي. سعر الهاتف في الأردن 300 دينار أردني.

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