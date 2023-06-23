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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صانعة محتوى سعودية تقترح فكرة أن يكون الزواج إيجار منتهي بالتمليك!

اقترحت صانعة محتوى فكرة أن يكون الزواج إيجار منتهي بالتمليك، مشيرة إلى أن الشاب يدفع عند زواجه مالا يقل عن مبلغ 150 ألف ريال وبعد شهرين أو ثلاثة ينتهي الزواج بالانفصال.

وقالت صانعة المحتوى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب عندما يذهب للزواج من فتاة يدفع مهر مالا يقل عن 50 ألف ريال مع الذهب، ويؤسس بيته بـ 50 ألف مثلهم، بالإضافة إلى تكاليف الزواج الأخرى وقاعة الأفراح، بمجموع 150 ألف ريال.

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ولفتت، إلى أن الشاب بعد ذلك ينصدم، وتكون العروس على غير هواه أو "ما يتفقوا"، مضيفة: "بعدها بشهرين أو ثلاثة يتم الانفصال، مع طفل مجانًا هدية"، معلقة: "والله إنه شيء غبنة، والله لو تزوجت بهذه الطريقة وفي الأخير أنفصل، أنغبن".

وأوضحت أن جاءتها خاطرة في الليل بشأن هذا الموضوع، وهي أن يكون الزواج إيجار منتهي بالتمليك، بمعنى أن العريس لا يسلم العروسة المهر كامل، وكل شهر بعد الزواج يدفع لها ألف، قائلة: " لأن الصراحة الباكدج حق بنتكم، يا تصيب يا تخيب، إن جلست تأخذ على قدر الشهور التي تجلسها والانتفاع بهذه المرأة، ففي نهاية الشهر مع الراتب يدفع لها ألف".

وأضافت صانعة المحتوى: إن زعلت وما تبغى تخدم وما تعطيه وجه، لا يدفع لها، وإن زعلت في خلال سنة أو نصف سنة، خلاص مهرك ما يتكمل، وبالنسبة لتكاليف البيت، يسويه العريس مثلما يريد وعلى قدر إمكانياته حتى لولم يشتري لها سوى غرفة النوم والمطبخ.