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عدن - ياسمين التهامي - أحدث هاتف ذكي سامسونج جالكسي Galaxy S23 Ultra في السعودية.. إليكم سعره الجديد وميزاته الخارقة

ان شركة سامسونج بعد بتقديمها سلسلة S الرائدة التي وفرت فيهم خصائص ومميزات في الجوالات الذكية لازالت تضاهي بل تتفوق على إمكانيات آيفون من آبل.

حيث انها مميزة بشدة فيما يتعلق بوضوح ودقة الشاشة والتصوير الفوتوغرافي الذي يلتقط أدق التفاصيل في كاميرا الهاتف الخلفية .

يأتي جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا الجديد موديل 2023 بإمكانيات رائدة في مجال التصوير بدقة كاميرا 200 ميجابيكسل وكاميرا زووم منظار قادرة على تصوير الأشياء من على مسافات بعيدة جدا بجودة عالية للغاية، بالإضافة طبعا إلى درجة سطوع الشاشة والأداء السلس بفضل معالج كوالكوم.

بقية التفاصيل في الاسفل

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا على منصة أمازون السعودية بخصم كبير يصل إلى 24% من سعره الأصلي وأصبح متاح للشراء بـ 3,969 ريال سعودي فقط، بعد أن كان بـ 5199 ريال، وذلك مع سعة التخزين 256GB روم وذاكرة 8 جيجابايت رام. في السطور التالية نرصد كل تفاصيل الجوال.

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، دقة وضوح 1440x3088 بيكسل، كثافة بيكسلات 500 بيكسل لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 1200 شمعة لكل متر مربع، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية HDR10+، ونسبة شاشة إلى هيكل 89.9% مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass Victus 2.

يتم تشغيل الجوال بواسطة وحدة معالجة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 3.36 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Adreno 740 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم أو 1 تيرابات.

يأتي الجهاز بإعداد كاميرات رباعية في الخلفية، مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابيكسل مع تقنيات multi-directional PDAF, Laser AF, OIS وكاميرا زووم منظار بدقة 10 ميجابيكسل تقريب بصري 10x وإمكانيات Dual Pixel PDAF, OIS وعدسة مقربة أخرى بدقة 10 ميجابيكسل مع تقريب بصري 3x وميزات Dual Pixel PDAF, OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل مع ميزات Dual Pixel PDAF, Super Steady video.

بالنسبة للكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مدعومة بتقنيات Dual Pixel PDAF و Auto-HDR, HDR10+ مع قدرة على التقاط الصور الفيديو بجودة 4K و30 إطار في الثانية.

يجزم الجوال بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات سلكيا، و15 وات لاسلكيا والشحن العكسي بقوة 4.5 وات، وقادرة على أن تصل من 0 إلى 65% خلال 30 دقيقة. نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم One UI 5.1