شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مهرها 25 مليون دولار.. الوليد بن طلال يتزوج أجمل فتاة في السعودية_ شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم.

صنفته مجلة فوربس الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب 13.3 مليار دولار وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر ب 19.4 مليار دولار.

جدّه لوالده هو الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلالية في لبنان.

تزوج الوليد بن طلال في منتصف عام 2008 من أميرة الطويل وكان مهرها 25 مليون دولار.

لم يستمر زواج الوليد بن طلال وأميرة الطويل كثيراً، فقد نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية خبر وقوع الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل لينفصلا عقب زواج دام خمس سنوات.

وأشارت الصحيفة إلي أن زوجة الأمير الوليد اتفقت مع زوجها على الانفصال بطريقة ودية والمحافظة على علاقة طيبة بينهما بأواخر شهر نوفمبر 2013.ولدت في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض، تزوجت في فترة من الفترات الوليد بن طلال إلا أنها انفصلت عنه في عام 2013، واشتهرت قبل انفصالها بأنها الأميرة السعودية الوحيدة التي ترافق زوجها في جولاته وسفرياته الخارجية على عكس باقي زوجات الأمراء الآخرين.

وتعتبر من النساء السعوديات المطالبات بحقوق المرأة السعودية، كما أنها تدير شركة مواهب لشباب وهي مؤسسة لمركز تسامي للشباب مع نايف الراجحي.

تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأمريكية، تشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ولعلها الانطلاقة في رحلة نحو الاعمال الخيرية ودعم القضايا الإنسانية، بالتالي لم تنحصر أعمالها بالنشاطات التي تقوم بها فقط، بل تتعد لتكون أول من يرافق الأمير الوليد في المناسبات الرسمية لتكون وجهاً إجتماعياً وشخصيّةً تعكس صورة عصرية عن المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء العالم .

كانت آخر زوجات الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، تزوجها في عام 2008 وكان مهرها 25 مليون ريال.

كان زواجا عائلياً وكل من تحب كان موجوداً بجانبها.

وقالت بأنه لم يتغير شيء في أميرة الطويل بعد الزواج إلا أنها إزدادت حكمة و معرفة من الموسوعة والمعلم الأول الوليد بن طلال .

ووصفت زوجها ‘ هو عالمي وهو كل ما أتمناه في حياتي فهو زوجي وأخي وأعز أصدقائي ومعلمي، فلن أستطيع وصفه ولا أملك إلا أن أشكر ربي كل يوم عليه , فهو إنسان منظم جداً في حياته ويعطي كل شيء حقه ويقدر عائلته جداً، وبالرغم من كبر حجم أعمال الأمير وكثرتها إلا أنه كل يوم يخصص وقتا للعائلة أراه يومياً ولساعات مطولة’.