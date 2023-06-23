شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات من المملكة العربية السعودية أدخلت الفرح في قلوب الشباب والشابات السعوديين..هذا ما حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرارات من المملكة العربية السعودية أدخلت الفرح في قلوب الشباب والشابات السعوديين..هذا ما حدث!

اكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إتاحة خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة، بشروط ميسرة ورسوم رمزية، وذلك بشكل فوري عبر منصة "بلدي" وأوضح أن خدمة العربات المتنقلة تُمكن الأفراد من مزاولة أعمال البيع في منافذ البيع المتنقلة والعربات في الطرق والأماكن العامة للأنشطة الغذائية أو غير الغذائية، بهدف توفير بيئة مريحة وخدمات متكاملة وذلك بشكل فوري وشروط ميسرة. وتابع أن الأمانة تهدف من هذه الخدمة إلى تنظيم وضع الباعة الجائلين في الأماكن العامة والحدائق، وإتاحة الفرصة لهم من مزاولة أنشطتهم بشكل حضاري، وفي بيئة منظمة وجاذبة، وتحت رقابة بلدية ليتم الاستفادة من هذه الخدمات بالشكل المطلوب. بقية التفاصيل في الاسفل

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات من المملكة العربية السعودية أدخلت الفرح في قلوب الشباب والشابات السعوديين..هذا ما حدث! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.