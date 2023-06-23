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عدن - ياسمين التهامي - سلطنة عمان تعلن عن فتح باب التجنيس لكل المقيمين بشروط اسهل من السعودية والإمارات

الجنسية العمانية من أهم الجنسيات العربية التي يحلم الكثير بالحصول عليها، حيث يحصل حامل الجنسية العمانية والجواز العماني على العديد من الامتيازات الخاصة، ويحتل الجواز العماني الترتيب رقم 65 في ترتيب جوازات العالم، وفقًا لمؤشر جايد للاستشارات Guide Consultants لترتيب جوازات السفر. ويتيح جواز سفر سلطنة عمان لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 81 وجهة سفر حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل متوسطة إجمالًا، وهناك الكثير من الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها حامل الجواز العماني، وهو ما جعل الكثير من العرب يحلمون بالحصول عليها، وفي هذا التقرير سوف نتعرف على طريقة الحصول على الجنسية العمانية والشروط المطلوبة للحصول عليها. الجنسية (الجنسيات) الأجنبية.

– الحصول على الجنسية العمانية من خلال برامج الاستثمار

بقية التفاصيل في الاسفل

لا يوجد حالياً في عمان تجنيس من خلال برامج الاستثمار.

الجنسية المزدوجة في القانون العماني

غير معترف في سلطنة عمان بالجنسية المزدوجة، وعلى من يحصل على الجنسية العمانية التنازل عن جنسيته الأخرى. ولكن هناك استثناءات، فعلى الرغم من عدم الاعتراف بالجنسية المزدوجة، لا يحظر القانون العماني على وجه التحديد الحصول على جنسية ثانية. إذا بدأ الشخص في ممارسة حقوق وامتيازات الجنسية الثانية، فيمكن حينها البدء في الخطوات لإزالة الجنسية عن الشخص.

حقوق وواجبات المواطنين العمانية (الحاصلين على الجنسية العمانية)

حقوق مواطني سلطنة عمان والحاصلين على الجنسية العمانية :

حق المساواة

الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان

حق الملكية

الحريات السياسية والحريات النقابية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب السلطنة

حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه

حرية الرأي وحرية التفكير

حرية التعبير

حرية الاجتماع

حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية

حرية التجارة والصناعة

حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي

لا تقيد الحرية إلا بالقانون

واجبات مواطني سلطنة عمان والحاصلين على الجنسية العمانية :

احترام القانون والدستور والشعب

احترام حريات الآخرين

دفع الضرائب وفق القانون

الدفاع عن الوطن

التنازل أو سحب الجنسية العمانية

طوعيًا : يسمح القانون التخلي الطوعي عن الجنسية. اتصل بالسفارة للحصول على التفاصيل والأوراق المطلوبة.

إجباري : لا توجد أسباب للفقدان التلقائي غير الطوعي للجنسية العمانية. ربما فقط امتلاك جنسية ثانية ولكن من غير الواضح إن كان امتلاك جنسية ثانية سبباً في فقدان جنسية سلطنة عمان بشكل مباشر وتلقائي ويجب التحقق من ذلك من الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك.

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