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عدن - ياسمين التهامي - راموس في السعودية بصفقة هي الأغلى حتى الآن.. وسعر راتبه أشعل غيرة بنزيما ورونالدو..!

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن النجم الإسباني الشهير سيرخيو راموس وقع على الانتقال إلى صفوق نادي أهلي جدة السعودي لمدة موسمين كاملين، قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف. وقال موقع سعودي سبورت، إن الماتادور راموس وقّع مع نادي أهلي جدة السعودي، لمدة موسمين كاملين، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي فقط من قبل النادي. بقية التفاصيل في الاسفل راموس يوقع مع أهلي جدة السعودي وأضاف الموقع السعودي: “راموس ينتقل إلى نادي أهلي جدة السعودي. بصفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو لمدة موسمين كاملين”. وكان الإسباني راموس قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي بعد قضائه موسمين كاملين معه. كما يتطلع نادي أهلي جدة الصاعد إلى دوري روشن السعودي الممتاز، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني، الذي أعلن فسخ تعاقده مع نهاية الموسم الحالي، إلى التعاقد مع الجزائري محرز. وتوج راموس مع نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين. وكأس أبطال فرنسا مرة واحدة على مدار عامين منذ قدومه إلى الفريق في صيف 2021. محرز واهتمام أهلي جدة السعودي وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق، إلى أن نادي أهلي جدة السعودي تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، بلغ 100 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لعام إضافي. فيما لم يحسم نادي مانشستر سيتي موقفه بشكل نهائي في السماح للاعب الجزائري رياض محرز في البقاء أو الرحيل عن النادي اللندني، بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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