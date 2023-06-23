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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تحذر .. أصحاب تأشيرة الزيارة عليكم مغادرة السعودية فورا (تفاصيل)

ردت الجوازات السعودية على احد الاسئلة بشأن ضوابط تاشيرة الزيارة المتعددة حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات، على استفسار حول مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المُتعددة عبر منصة “أبشر” دون الاضطرار إلى الخروج والعودة من المنافذ المختلفة.

وأكدت المديرية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، وإلا فإنها تلغي تأشيرة الزيارة وترحل العائلة فوراً

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